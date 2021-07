Alessia Elefante e la bellissima storia d’amore con Donnarumma. Per lei lui ha perso la testa

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 2 luglio 2021)è una giovanissima ragazza originaria del comune di Castellammare di Stabia. È nata il 25 Maggio del 1997, esattamente due anni prima del suo fidanzato, Gianluigi Donnnarumma. Lei è una studentessa molto riservata, mentreè uno dei portieri più famosi e amati, in Italia e non solo. Ma come sarà nato il loro amore?: l’inizio del loro amoree Gigiosi sono conosciuti da giovanissimi (anche se non ci sono informazioni precise), probabilmente nello stesso gruppo di amici. Dopo qualche anno di amicizia e ...