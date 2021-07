Wimbledon: Fognini al 3° turno. Oggi ci provano Berrettini, Sonego e Mager (Di giovedì 1 luglio 2021) Tre gli azzurri in campo Oggi nel day 4 di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sui campi in erba dell'All England Club: Matteo Berrettini, Lorenzo e Gianluca Mager puntano tutti a raggiungere ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Tre gli azzurri in camponel day 4 di, terzo Slam stagionale in corso sui campi in erba dell'All England Club: Matteo, Lorenzo e Gianlucapuntano tutti a raggiungere ...

Advertising

flamminiog : RT @Eurosport_IT: FOGNINI AL 3° TURNO ????????? Ottima gara di Fabio, che concede solo il terzo set a Djere. Ora aspetta il vincente di Rublev… - princigallomich : Esordio ok per Berrettini a Wimbledon, Fognini già al 3° turno - Mania48Mania53 : RT @il_format: Berrettini e Fognini avanti a Wimbledon. Djokovic super - infoitsport : Esordio ok per Berrettini a Wimbledon, Fognini già al 3° turno » LO_SPECIALE - infoitsport : Esordio ok per Berrettini a Wimbledon, Fognini giá al 3° turno -