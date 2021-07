Wimbledon, Berrettini vola al terzo turno (Di giovedì 1 luglio 2021) Matteo Berrettini avanza al terzo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club. L’azzurro, numero 9 del mondo e 7 del seeding, supera l’olandese Botic Van De Zandschulp, numero 139 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6 (7-4) in due ore e 17 minuti. Berrettini affronterà al terzp turno lo sloveno Aljaz Bedene, numero 64 del mondo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Matteoavanza aldi, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club. L’azzurro, numero 9 del mondo e 7 del seeding, supera l’olandese Botic Van De Zandschulp, numero 139 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6 (7-4) in due ore e 17 minuti.affronterà al terzplo sloveno Aljaz Bedene, numero 64 del mondo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

WeAreTennisITA : Primo turno ? Matteo Berrettini inizia il suo torneo battendo Guido Pella in quattro set, ci riesce per 6-4 3-6 6-4… - WeAreTennisITA : AVANTI MATTEO ?? ???? Berrettini batte anche Botic van de Zandschulp senza grandi difficoltà, una buona vittoria perc… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, MATTEO BERRETTINI AL TERZO TURNO SCONFITTO VAN DE ZANDSCHULP IN 3 SET (6-3, 6-4, 7-6)… - ultimenews24 : Matteo Berrettini avanza al terzo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgiment… - lifestyleblogit : Wimbledon, Berrettini vola al terzo turno - -