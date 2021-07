Variante Delta, in Gran Bretagna nuovi picco di contagi: quasi 28mila in 24 ore (Di giovedì 1 luglio 2021) La Variante Delta del Covid corre in Gran Bretagna, dove nelle ultime 24 ore sono quasi 28mila i nuovi contagi di coronavirus registrati. Lo riferisce la Bbc citando gli ultimi dati di governo, che parlano di 27.989 positivi al coronavirus nell’ultima giornata e 28 decessi per complicanze. Quello dei contagi è il numero più alto riportato dal 29 gennaio, quando furono confermati 29.079 casi. Aumentano quindi i casi, ma resta basso il numero giornaliero delle vittime spiega la Bbc. Non paragonabile a gennaio nemmeno il numero dei ricoveri ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Ladel Covid corre in, dove nelle ultime 24 ore sonodi coronavirus registrati. Lo riferisce la Bbc citando gli ultimi dati di governo, che parlano di 27.989 positivi al coronavirus nell’ultima giornata e 28 decessi per complicanze. Quello deiè il numero più alto riportato dal 29 gennaio, quando furono confermati 29.079 casi. Aumentano quindi i casi, ma resta basso il numero giornaliero delle vittime spiega la Bbc. Non paragonabile a gennaio nemmeno il numero dei ricoveri ...

Advertising

RegioneLazio : Ricordiamo ai tifosi provenienti dall'estero per la partita del 3 luglio a Roma, Inghilterra??????????????-Ucraina???? che è… - repubblica : Variante Delta, quel contagio sprint al supermercato: due clienti infettati dopo essersi solo passati accanto - pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - OfficialGurglin : La narrazione ufficiale ci racconta che per la partita #UcrainaInghilterra ci saranno controlli in aeroporti e staz… - moralesrosapr : Coronavirus oggi. Nuovo picco contagi Delta in Gb: quasi 28mila. 22 le vittime @sole24ore -