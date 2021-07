Vaccinazioni in calo? Figliuolo bacchetta i governatori: «A luglio dosi invariate, ma le Regioni non stanno al passo» (Di giovedì 1 luglio 2021) Francesco Paolo Figliuolo non ha dubbi: a luglio la quota di 500 mila dosi somministrate al giorno sarà «mantenuto». Il commissario straordinario all’emergenza Covid, in visita a Cascia, vicino Norcia, presso il centro vaccinale dell’Esercito, ha ribadito che non ci sono problemi legati all’approvvigionamento dei vaccini. «I numeri», ha spiegato il generale ai giornalisti presenti, «non sono un’opzione: a luglio avremo le stessi dosi di vaccini Rna di giugno». Nonostante la fiducia nella macchina della campagna vaccinale e nelle dosi a disposizione per raggiungere l’immunità di oltre l’80 ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) Francesco Paolonon ha dubbi: ala quota di 500 milasomministrate al giorno sarà «mantenuto». Il commissario straordinario all’emergenza Covid, in visita a Cascia, vicino Norcia, presso il centro vaccinale dell’Esercito, ha ribadito che non ci sono problemi legati all’approvvigionamento dei vaccini. «I numeri», ha spiegato il generale ai giornalisti presenti, «non sono un’opzione: aavremo le stessidi vaccini Rna di giugno». Nonostante la fiducia nella macchina della campagna vaccinale e nellea disposizione per raggiungere l’immunità di oltre l’80 ...

