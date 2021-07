Tutti i precedenti tra Italia e Belgio (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Alla vigilia della sfida dei quarti di finale Euro2020 Italia e Belgio si scontrano per stabilire un record della competizione continentale. Con entrambe le squadre vittoriose nelle ultime 14 partite degli Europei (qualificazioni comprese), infatti, chi vincerà la partita a Monaco di venerdì sera entrerà nella storia della competizione per la striscia più lunga di successi, superando la Germania. Si tratta del 23esimo incontro tra Italia e Belgio, con un bilancio che sorride agli Azzurri: 14 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. L'ultima partita tra le due squadre è stata durante la fase a gironi di Euro 2016 quando le ... Leggi su agi (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Alla vigilia della sfida dei quarti di finale Euro2020si scontrano per stabilire un record della competizione continentale. Con entrambe le squadre vittoriose nelle ultime 14 partite degli Europei (qualificazioni comprese), infatti, chi vincerà la partita a Monaco di venerdì sera entrerà nella storia della competizione per la striscia più lunga di successi, superando la Germania. Si tratta del 23esimo incontro tra, con un bilancio che sorride agli Azzurri: 14 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. L'ultima partita tra le due squadre è stata durante la fase a gironi di Euro 2016 quando le ...

