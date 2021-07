Traffico Roma del 01-07-2021 ore 16 | 30

(Di giovedì 1 luglio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-07-2021 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - astralmobilita : ????? Linea #FL2 #Roma #Tivoli #Avezzano traffico è sospeso per #incendio nei pressi della linea tra #Marcellina e… - CCISS_Ministero : SS148 Pontina traffico intenso tra SS148 Incrocio Tor De' Cenci (Km 14,5) e Incrocio Grande Raccordo Anulare (Km 1… - TrafficoA : A24 - Roma - Allacciamento Chiuso A24 roma-L'aquila-teramo Chiuso al traffico Bivio A24/Tangenziale est RM provenendo da G.R.A.... - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 roma-L'aquila-teramo Coda tra Bivio A24/Tangenziale est RM e Portonaccio per traffico intenso -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

... TRA LE USCITE PER LAURENTINA E TUSCOLANA; DISAGI SULLA PONTINA DOVE ILÈ ANCORA INTENSO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO, SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI ...Giuseppe, via) È prevista la chiusura totale alla circolazione su tutto il percorso da Fossano ... Chiusura totale aldalle ore 14,12. La riapertura della circolazione avverrà 15 minuti ...Si propaga a macchia d’olio l’incendio scoppiato verso mezzogiorno di oggi, giovedì primo luglio, nelle campagne in località La Botte e Colle Nocello tra Tivoli e Guidonia Montecelio. A causa del rogo ...Si sganciano i cavi di alimentazione del nuovo filobus 204, in corrispondenza della curva di Capodimonte che conduce all'ingresso della Tangenziale di Napoli: l'autista è costretto a scendere per ria ...