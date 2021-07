Toy Boy, dopo Orietta Berti, anche Ornella Vanoni lancia il suo tormentone con Colapesce e Dimartino (Di giovedì 1 luglio 2021) Non solo Orietta Berti. anche un’altra voce “classica” della musica italiana, quella di Ornella Vanoni, si presta al tormentone estivo. Rivoluzionando il musichiere dell’estate 2021 e consacrandola come la stagione dei grandi ritorni. dopo il successo di “Mille”, il brano che Orietta Berti canta con Fedez e Achille Lauro, anche la Vanoni si lancia nel featuring. Il video di Toy Boy è diretto da Luca Guadagnino Colapesce e Dimartino, la coppia di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Non soloun’altra voce “classica” della musica italiana, quella di, si presta alestivo. Rivoluzionando il musichiere dell’estate 2021 e consacrandola come la stagione dei grandi ritorni.il successo di “Mille”, il brano checanta con Fedez e Achille Lauro,lasinel featuring. Il video di Toy Boy è diretto da Luca Guadagnino, la coppia di ...

