Thauvin rivela | “A gennaio ho ricevuto una proposta dal Milan Qui in Messico ho tutto per essere felice”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 1 luglio 2021) Florian, esterno francese oggi intra le fila del Tigres, nel corso di un’intervista a Multimedios hato di aver avuto tantissime offerte di trasferimento. “Houn’offerta da Paolo Maldini aper il, poi anche il Marsiglia mi ha fatto una grande, ma ne ho ricevute altra anche da Lione e Atletico Madrid. Successivamente è arrivato il Tigres eè stato deciso. Non mi piace parlare di soldi, non sono inper questo, ma anche in Francia, Spagna e Italia mi offrivano parecchi ...