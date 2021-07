Tales of Arise spiegato dagli sviluppatori in un nuovo video (Di giovedì 1 luglio 2021) Un nuovo video messaggio degli sviluppatori di Tales of Arise è stato condiviso online oggi, fornendo nuove informazioni sul prossimo gioco di ruolo di Bandai Namco. Il nuovo video, che può essere visto qui sotto, mostra il Project Director Hirokazu Kagawa mentre fornisce nuove informazioni sulle meccaniche di combattimento del gioco. Il video contiene anche un messaggio dell'Art Director Minoru Iwamoto che ha commentato il character design, utilizzando il facial e motion capture per rendere il personaggio più vivace e altro ancora. Mentre non sappiamo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) Unmessaggio deglidiofè stato condiviso online oggi, fornendo nuove informazioni sul prossimo gioco di ruolo di Bandai Namco. Il, che può essere visto qui sotto, mostra il Project Director Hirokazu Kagawa mentre fornisce nuove informazioni sulle meccaniche di combattimento del gioco. Ilcontiene anche un messaggio dell'Art Director Minoru Iwamoto che ha commentato il character design, utilizzando il facial e motion capture per rendere il personaggio più vivace e altro ancora. Mentre non sappiamo ...

