Sony ha acquisito Nixxes, un team specializzato su porting PC in PlayStation Studios – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 1 luglio 2021) PlayStation Studios accolgono Nixxes Software, team specializzato in conversioni e soprattutto in porting PC, che entra a far parte dei first party Sony.. Sony continua la sua espansione con l’acquisizione di Nixxes Software, un team olandese specializzato soprattutto nei porting e in particolare in quelli su PC, che entra dunque a far parte ufficialmente di PlayStation Studios, probabilmente concentrandosi su tale attività anche se al momento si parla ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 luglio 2021)accolgonoSoftware,in conversioni e soprattutto inPC, che entra a far parte dei first party..continua la sua espansione con l’acquisizione diSoftware, unolandesesoprattutto neie in particolare in quelli su PC, che entra dunque a far parte ufficialmente di, probabilmente concentrandosi su tale attività anche se al momento si parla ...

