Roma | picchiava e rapinava le sue vittime | arrestato 40enne marocchino

(Di giovedì 1 luglio 2021) Unoriginario del Marocco con numerosi precedenti di polizia e inserito nelle banche dati in uso alle forze di polizia con ben 8 alias. E’ questo l’uomo che è stato sottoposto a fermo perché fortemente indiziato del delitto di rapina dagli agenti del commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino. R.M.T.N., nei primi mesi del mese di giugno, insieme ad un complice per il quale proseguono le ricerche, si era reso responsabile di una rapina in via dei Sabelli nel corso della quale alla vittima era stata tolta con la violenza, un pugno sulla gamba, la catenina del valore di 500 euro circa che portava al collo. Grazie all’ immediata attività investigativa ...

