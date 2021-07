Ondata di caldo anomalo, centinaia di morti in Canada (Di giovedì 1 luglio 2021) Costretti a lasciare le proprie case per trasferirsi in hotel dove trovare refrigerio con l'aria climatizzata: una condizione che accomuna molti abitanti della British Columbia alle prese con una ... Leggi su today (Di giovedì 1 luglio 2021) Costretti a lasciare le proprie case per trasferirsi in hotel dove trovare refrigerio con l'aria climatizzata: una condizione che accomuna molti abitanti della British Columbia alle prese con una ...

Advertising

SkyTG24 : Un'ondata di caldo senza precedenti sta investendo il #Canada: ieri è stato stabilito un record di caldo estremo, p… - Agenzia_Italia : In Canada caldo come nel Sahara, centinaia di morti - GassmanGassmann : Oggi si è registrata la temperatura più alta mai registrata in Canada- 46,6 gradi centigradi, ed è solo l’inizio di… - stefaniacampani : RT @ZioKlint: Siccome ha fatto freddo fino all'altro ieri, si erano finora trattenuti dal solito terrorismo climatico. Adesso danno fiato a… - maggiorano : La grande ondata di caldo nel Nord America -