Nek | parte domani “Live Acustico 2021” da Bellaria Igea Marina

(Di giovedì 1 luglio 2021) Da2 luglioil tour di concertidi Filippo Neviani in arte Nek. Prima tappa presso la Flower Arena diAvrà inizio,venerdì 2 luglio, dalla Flower Arena di”, gli appuntamenti dal vivo di Nek Filippo Neviani. «L’estate scorsa – così Nek ha commentato gli appuntamenti– ho avuto il privilegio di fare alcuni concerti chitarra e voce, ripercorrendo le canzoni del mio ...

Si intitola "Un'estate normale" il nuovo singolo di Nek che torna ad un anno di distanza dal suo ultimo progetto discografico. L'artista è ospite giovedì 1 luglio – poche ore prima della partenza del ...