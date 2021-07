Mancini: "De Bruyne e Hazard? Spero siano titolari in Belgio - Italia" (Di giovedì 1 luglio 2021) Il grande punto interrogativo di Belgio - Italia è legato alla presenza di De Bruyne e Hazard . In questi giorni si è parlato tanto, anche di una sorta di pretattica del ct Martinez : " È giusto - ha ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 luglio 2021) Il grande punto interrogativo diè legato alla presenza di De. In questi giorni si è parlato tanto, anche di una sorta di pretattica del ct Martinez : " È giusto - ha ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Italia, Mancini: 'Hazard e De Bruyne? Spero saranno tutti in campo' - sportli26181512 : Mancini: “De Bruyne e Hazard? Spero siano titolari in Belgio-Italia”: Il ct alla vigilia dei quarti di Euro 2020: “… - sportface2016 : #ItaliaBelgio, le parole di Roberto #Mancini in conferenza stampa - Fantacalcio : Italia, Mancini: 'Pochi dubbi di formazione. Su Hazard e De Bruyne...' - CalcioPillole : Secondo il CT del #Belgio, Roberto #Martinez, il pallone d'oro dovrebbe essere dato a #Lukaku o #DeBruyne. Nell'int… -