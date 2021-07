Malore dopo un tuffo, choc in spiaggia: va in crisi respiratoria. Trasferito in volo all'ospedale, è gravissimo (Di giovedì 1 luglio 2021) SIROLO - Paura questa mattina tra la spiaggia Urbani e la spiaggia del Frate, dove attorno alle 10,45 un bagnante di 83 si è sentito male dopo essersi tuffato in acqua, andando in grave difficoltà ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 1 luglio 2021) SIROLO - Paura questa mattina tra laUrbani e ladel Frate, dove attorno alle 10,45 un bagnante di 83 si è sentito maleessersi tuffato in acqua, andando in grave difficoltà ...

Advertising

grecale66 : RT @FeliLove17: Sono iniziati i malori in autostrada. Una signora ha trascinato 2 macchine.Malore dopo il vaccino. Quando iniziano i camio… - worldtour144 : RT @FeliLove17: Sono iniziati i malori in autostrada. Una signora ha trascinato 2 macchine.Malore dopo il vaccino. Quando iniziano i camio… - janlucas1971 : RT @FeliLove17: Sono iniziati i malori in autostrada. Una signora ha trascinato 2 macchine.Malore dopo il vaccino. Quando iniziano i camio… - AlexGiudetti : RT @FeliLove17: Sono iniziati i malori in autostrada. Una signora ha trascinato 2 macchine.Malore dopo il vaccino. Quando iniziano i camio… - K274863601 : RT @FeliLove17: Sono iniziati i malori in autostrada. Una signora ha trascinato 2 macchine.Malore dopo il vaccino. Quando iniziano i camio… -

Ultime Notizie dalla rete : Malore dopo Malore dopo un tuffo, choc in spiaggia: va in crisi respiratoria. Trasferito in volo all'ospedale, è gravissimo SIROLO - Paura questa mattina tra la spiaggia Urbani e la spiaggia del Frate, dove attorno alle 10,45 un bagnante di 83 si è sentito male dopo essersi tuffato in acqua, andando in grave difficoltà respiratoria. Il bagnino del posto ha subito allertato i soccorsi: tempestivamente il 118 è intervenuto con l'idroambulanza della Croce Rossa.

Allevatore morto a Nicosia, la procura di Enna indaga 5 persone ...5 persone dopo il deposito della perizia autoptica disposta subito dopo il ritrovamento del cadavere. Il primo esame medico legale aveva confermato la morte violenta escludendo l'ipotesi di un malore ...

Crotone, malore dopo il vaccino: 49enne muore a distanza di 20 giorni dalla somministrazione Quotidiano del Sud Malore dopo un tuffo, choc in spiaggia: va in crisi respiratoria. Trasferito in volo all'ospedale, è gravissimo SIROLO – Paura questa mattina tra la spiaggia Urbani e la spiaggia del Frate, dove attorno alle 10,45 un bagnante di 83 si è sentito male dopo essersi tuffato in acqua, andando in ...

Petrozziello, l’addio di Lucca a un giornalista di razza Se n’è andato all’improvviso Marcello Petrozziello. Lo ha sopraffatto un malore che lo ha colto la sera di martedì 29 giugno, erano già passate le venti e lui si trovava nella sua abitazione nel quart ...

SIROLO - Paura questa mattina tra la spiaggia Urbani e la spiaggia del Frate, dove attorno alle 10,45 un bagnante di 83 si è sentito maleessersi tuffato in acqua, andando in grave difficoltà respiratoria. Il bagnino del posto ha subito allertato i soccorsi: tempestivamente il 118 è intervenuto con l'idroambulanza della Croce Rossa....5 personeil deposito della perizia autoptica disposta subitoil ritrovamento del cadavere. Il primo esame medico legale aveva confermato la morte violenta escludendo l'ipotesi di un...SIROLO – Paura questa mattina tra la spiaggia Urbani e la spiaggia del Frate, dove attorno alle 10,45 un bagnante di 83 si è sentito male dopo essersi tuffato in acqua, andando in ...Se n’è andato all’improvviso Marcello Petrozziello. Lo ha sopraffatto un malore che lo ha colto la sera di martedì 29 giugno, erano già passate le venti e lui si trovava nella sua abitazione nel quart ...