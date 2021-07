LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 6-3 6-4 7-6, Wimbledon 2021 in DIRETTA: prossimo avversario e proiezione classifica ATP. E Federer… (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATCH IL RANKING DI Berrettini IL PROGRAMMA DI Berrettini-BEDENE 16.09 La DIRETTA LIVE di Berrettini-Van de Zandschulp finisce qui. Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport per cronache, analisi e prospettive di tabellone e ranking per l’azzurro. Un caro saluto e a presto! 16.07 Al terzo turno c’è Aljaz Bedene: si tratterà del quarto incrocio contro il giocatore sloveno, il secondo a Wimbledon. Berrettini ha vinto a Budapest nel 2019 7-6 6-2, nello slam ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATCH IL RANKING DIIL PROGRAMMA DI-BEDENE 16.09 Ladi-Van definisce qui. Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport per cronache, analisi e prospettive di tabellone e ranking per l’azzurro. Un caro saluto e a presto! 16.07 Al terzo turno c’è Aljaz Bedene: si tratterà del quarto incrocio contro il giocatore sloveno, il secondo aha vinto a Budapest nel 2019 7-6 6-2, nello slam ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportSummer #Tennis #Wimbledon Avanti #Berrettini, che liquida #VanDeZandschulp 6-3 6-4 7-6! #live - infoitsport : Dove vedere Berrettini-Van de Zandschulp, streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8? Wimbledon LIVE - SkySport : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: in campo Berrettini e Giorgi #SkyTennis #SkySport #Tennis #Wimbledon - Pall_Gonfiato : Ecco dove vedere il match di #Berrettini - sportli26181512 : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: subito in campo Giorgi: Day 4 a Wimbledon con tanta Italia: subito… -