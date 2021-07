Lega | Becchetti | Raggi deve dimettersi | non ha maggioranza

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “Virginianon ha più unain assemblea capitolina. Significativo che a staccare la spina a questa amministrazione sgangherata, devastante per Roma, siano stati proprio esponenti del Movimento che hanno scelto di abbandonare una nave che affonda. Non si perda altro tempo: lasi dimetta e consegni Roma all’esito delle urne”. Lo dichiara il coordinatore romano della, Alfredo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lega Becchetti

RomaDailyNews

: "Abbandonata nave che affonda" "Raggi non ha più una maggioranza nell'assemblea capitolina - ha commentato il coordinatore romano della, Alfredo- . Significativo che a staccare ..."Città ostaggio di pattume e ratti", attacca il coordinatore romano della, Alfredo, che poi accusa Zingaretti di "aver chiuso Malagrotta senza alternative" e Raggi di "inerzia". Altre ...L'annuncio oggi in assemblea: quattro formano il gruppo 'Il piano di Roma' che farebbe riferimento all'ex premier Conte. Le opposizioni chiedono le dimissioni della sindaca ...Montagne di spazzatura sommergono Prenestino e Tiburtino, Tor Sapienza e Casal Bruciato fino all’Anagnina, invivibili numerose strade. Situazioni degenerate per il caldo, per il lungo ponte festivo pr ...