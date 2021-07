Lady Diana | non una Bentley e nemmeno una Rolls Royce | quale auto le regalò il principe di Galles

(Di giovedì 1 luglio 2021) ; il retroscena che non tutti conoscono. ; il retroscena che non tutti conoscono. (Fonte Getty Images)Sicuri di sapere proprio tutto sulla storia d’amore tra la meravigliosae ildi? Ad esempio, sapete qual è stato il dono di fidanzamento di Carlo, nel lontano 1981? Si tratta di un’mobile, che, come riporta la BBC, è stata messa all’asta alla Reeman Dansie’s Royalty, Antiques and Fine Art Sale in Essex. LEGGI ANCHE —–>Spencer, lassa mai dimenticata: sapete che lavoro faceva prima di sposare il futuro ...

carmelitadurso : Oggi avrebbe compiuto 60 anni la splendida Lady #Diana, donna tanto forte nelle uscite pubbliche quanto fragile nel… - Agenzia_Ansa : Una statua nel giardino di Kensington Palace e un incontro tra William ed Henry dopo mesi di tensioni tra i due fra… - Corriere : L'inaugurazione della statua di Lady Diana ai giardini di Kensington Palace

L'arrivo dei tre fratelli di- Charles, Sarah e Jane - ha segnato nel pomeriggio l'avvio della cerimonia d' inaugurazione della statua innalzata da oggi in suo onore a Londra , nel parco di Kensington Palace , e ...I due fratelli hanno partecipato all'inaugurazione del monumento a Londra, nel cuore del parco di Kensington Palace: insieme hanno tolto il drappo verde che copriva la statua. Il giorno non è casuale: ...Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non ...Lady Diana statua inaugurazione: è appena stata inaugurata la statua commissionata nel 2017 in onore di Lady Diana, la principessa del popolo.