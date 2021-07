I social network si impegnano per prevenire l’abuso delle donne in rete (Di giovedì 1 luglio 2021) Quattro dei più grandi social network del mondo si sono impegnati a rivedere i loro sistemi di moderazione per affrontare l’abuso delle donne sulle loro piattaforme. Si tratta di Facebook, Google, Twitter e TikTok che, guidati dalla World Wide Web Foundation, hanno firmato l’impegno per correggere le debolezze presenti nel modo di affrontare la violenza di genere sul web. LEGGI ANCHE > Nel 2020 l’odio su Twitter contro le donne ha avuto come bersaglio quelle che lavorano La violenza di genere sfiora elevate percentuali Costituendo un reale occhio di riguardo all’esperienza dei propri ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 luglio 2021) Quattro dei più grandidel mondo si sono impegnati a rivedere i loro sistemi di moderazione per affrontaresulle loro piattaforme. Si tratta di Facebook, Google, Twitter e TikTok che, guidati dalla World Wide Web Foundation, hanno firmato l’impegno per correggere le debolezze presenti nel modo di affrontare la violenza di genere sul web. LEGGI ANCHE > Nel 2020 l’odio su Twitter contro leha avuto come bersaglio quelle che lavorano La violenza di genere sfiora elevate percentuali Costituendo un reale occhio di riguardo all’esperienza dei propri ...

Advertising

wireditalia : Questi contenuti saranno visibili solo ai fan che con molta probabilità dovranno sottoscrivere un abbonamento, sul… - giornalettismo : Twitter, Facebook, Google e TikTok firmano un accordo per limitare la #violenzasulledonne nelle loro piattaforme - GioRoma94 : @lunar_puck @itsbenjihere Liberissimo di sbatterne, ho mai sostenuto il contrario? Bisogno di dirle? Siamo su Twitt… - IvanVanoni : RT @internewsit: Padelli saluta l'Inter: «Ho realizzato il mio sogno da bambino. Per sempre uno di voi» - - Gaietix : Pensa che bello cambiare completamente social network dall'oggi al domani per venire a seguire quelli a cui fai le… -