I diritti umani non abitano a Bergamo? Errore negare la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki (Di giovedì 1 luglio 2021) Bergamo non darà la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, il giovane ricercatore di 30 anni dell’Università di Bologna, in carcere in Egitto dal febbraio 2020. La decisione è stata presa dal Consiglio comunale di Bergamo nella seduta di martedì 29 giugno. Riceviamo e pubblichiamo la posizione di Bergamo Possibile – Comitato di Stefano Rodotà. Apprendiamo con sconcerto da Bergamonews che il Consiglio Comunale di Bergamo, nella seduta del 29 giugno scorso, ha scelto di non conferire la cittadinanza onoraria ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 luglio 2021)non darà la, il giovane ricercatore di 30 anni dell’Università di Bologna, in carcere in Egitto dal febbraio 2020. La decisione è stata presa dal Consiglio comunale dinella seduta di martedì 29 giugno. Riceviamo e pubblichiamo la posizione diPossibile – Comitato di Stefano Rodotà. Apprendiamo con sconcerto danews che il Consiglio Comunale di, nella seduta del 29 giugno scorso, ha scelto di non conferire la...

Advertising

amnestyitalia : Tra poco su #Atlantide di @andreapurgatori 'La notte della democrazia', una puntata speciale sul #G8 di Genova 20 a… - amnestyitalia : Amnesty International su #HongKong: “La legge sulla sicurezza nazionale ha causato un’emergenza dei diritti umani” - silviojbaez : USA: Settimana per la libertà religiosa. 26 giugno: preghiera per Nicaragua. Mons. Silvio J. Báez, Vescovo Ausiliar… - AmnestyPiemonte : 60 ANNI DALLA PARTE DEI DIRITTI UMANI #AmnestyIsYou 1971 - Imagine all the people living life in peace Immaginiamo… - LondiniumFr2020 : E intanto il. Piano B scatterà e sarà Montpellier che a l'ospedale ho tutto quello che mi serve dagli Ortopedici, p… -