Guendalina Tavassi smaschera Tommaso di Temptation Island: “Ecco cosa mi scriveva in chat” (Di giovedì 1 luglio 2021) Guendalina Tavassi racconta un aneddoto passato capitato con Tommaso di Temptation Island qualche anno fa La trasmissione Temptation Island 2021 L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 1 luglio 2021)racconta un aneddoto passato capitato condiqualche anno fa La trasmissione2021 L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

onvlysofi : RT @temptation_ooc: Guendalina Tavassi insultata da Tommaso.?? #TemptationIsland - onvlysofi : RT @trashtvstellare: Tommaso insultava Guendalina Tavassi sotto i suoi post ?? #TemptationIsland - blogtivvu : Guendalina Tavassi smaschera Tommaso di Temptation Island: “Mi ha insultato per un anno!” – VIDEO - Marilenapas : RT @fanpage: Dopo Elettra Lamborghini, è stata la volta di Guendalina Tavassi. Le pesanti accuse contro Tommaso di #TemptationIsland https:… - annakiara119 : RT @darveyfeels_: QUEL CESSO DI TOMMASO HA INSULTATO PER PIÙ DI UN ANNO IN DIRECT LA REGINA GUENDALINA TAVASSI MA A QUESTO LO DOBBIAMO MASS… -