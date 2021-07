Fuga da Mediaset, dopo Alessia Marcuzzi altri due clamorosi addii (Di giovedì 1 luglio 2021) Fuga da Mediaset: dopo il divorzio con Alessia Marcuzzi, via dopo 25 anni di carriera, l’azienda perde altri due pezzi importanti. La prossima stagione televisiva di Mediaset sarà sicuramente ricca di novità. Non solo nuovi programmi, ma probabilmente, anche nuovi volti a cui sarà affidato il compito di fare compagnia ai telespettatori. dopo Alessia Marcuzzi, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 1 luglio 2021)dail divorzio con, via25 anni di carriera, l’azienda perdedue pezzi importanti. La prossima stagione televisiva disarà sicuramente ricca di novità. Non solo nuovi programmi, ma probabilmente, anche nuovi volti a cui sarà affidato il compito di fare compagnia ai telespettatori., L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

robymerlini1 : @pisto_gol Daje....ma che ce la fuga da Mediaset....tu la Marcuzzi... Ma se sta cosi male ???? - ContropiedeA : Soffrono Mediaset, Discovery e La7, che perdono tra i 0,6 e i 3,3 punti in termini di share. - poetanaif : 'Fuga per la vittoria' in onda su IRIS #mediaset Ogni volta è una lezione ecumenica sul valore umanista dello sport. ????????????? - Stasera_in_TV : IRIS: (23:47) Fuga per la vittoria (Film) #StaseraInTV 23/06/2021 #SecondaSerata @social_mediaset #IRIS -