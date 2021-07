Euro 2021, la Uefa: “il programma non cambia”. Burioni: “irresponsabili” (Di giovedì 1 luglio 2021) “Tutte le rimanenti partite di Euro 2020 si svolgeranno come programmato. Le misure di mitigazione adottate in ciascuna delle sedi di Euro 2020 sono completamente allineate con le normative decise dalle competenti autorità sanitarie locali”. E’ quanto confermato dalla Uefa in una nota. “Le decisioni finali sul numero di spettatori che assisteranno alle partite e i requisiti di ingresso nelle nazioni ospitanti e negli stadi ricadono nella responsabilità delle autorità locali competenti, e la Uefa segue tassativamente tutte queste misure”. Il messaggio di Burioni “L’ottusa ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 luglio 2021) “Tutte le rimanenti partite di2020 si svolgeranno cometo. Le misure di mitigazione adottate in ciascuna delle sedi di2020 sono completamente allineate con le normative decise dalle competenti autorità sanitarie locali”. E’ quanto confermato dallain una nota. “Le decisioni finali sul numero di spettatori che assisteranno alle partite e i requisiti di ingresso nelle nazioni ospitanti e negli stadi ricadono nella responsabilità delle autorità locali competenti, e lasegue tassativamente tutte queste misure”. Il messaggio di“L’ottusa ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2021 Euro 2020, Costa: "Mi preoccupa più Lukaku che inglesi a Roma" ... commentando il possibile arrivo dei tifosi inglesi nella Capitale per la sfida dei quarti di Euro ... 1 luglio 2021

Roma, UFFICIALE: indebitamento netto pari a 303,6 milioni di euro ...6 milioni di euro : 'L'Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 31 maggio 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 303,6 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 253,...

Euro 2021, i pronostici dei quarti di finale: Belgio-Italia la sfida più incerta Today.it Si avvicina il trasferimento del secolo: addio al PSG? E, a Euro 2020, la Francia ci era entrata con il favore dei pronostici: tutti erano convinti fosse una squadra imbattibile. Il PSG contrattacca proponendo a Mbappé una cifra fuori da qualsiasi logica: ...

Unimpresa, stretta EBA colpisce 165 miliardi liquidità famiglie e imprese Report del Centro studi dell’associazione: le regole europee hanno limitato la proroga delle moratorie su 136 miliardi di euro di mutui e finanziamenti e azzerano gli sconfinamenti sui prestiti per 29 ...

