Disney plus: le novità del mese di luglio 2021 per la piattaforma di streaming dedicata ai più piccoli (Di giovedì 1 luglio 2021) Il mese di luglio è appena arrivata ma già si prepara ad essere molto interessante per la piattaforma di streaming di Disney+ con l’arrivo di nuovi contenuti da far gustare ai suoi abbonati. Il catalogo del colosso sta per arricchirsi di nuovi titoli ed attesi ritorni che vedranno tra i titoli più importanti l’arrivo di Black Widow, il film stand alone dedicato all’amata supereroina interpretata da Scarlett Johansson, e quello di Jungle Cruise, l’ennesimo film adrenalino con Dwayne Johnson aka The Rock. Scopri tutti i nuovi arrivi su Disney+. L’elenco dei titoli in arrivo a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Ildiè appena arrivata ma già si prepara ad essere molto interessante per ladidi+ con l’arrivo di nuovi contenuti da far gustare ai suoi abbonati. Il catalogo del colosso sta per arricchirsi di nuovi titoli ed attesi ritorni che vedranno tra i titoli più importanti l’arrivo di Black Widow, il film stand alone dedicato all’amata supereroina interpretata da Scarlett Johansson, e quello di Jungle Cruise, l’ennesimo film adrenalino con Dwayne Johnson aka The Rock. Scopri tutti i nuovi arrivi su+. L’elenco dei titoli in arrivo a ...

Advertising

manchesenzoscus : NON MIO PADRE CHE MI PRENDE PER IL CULO PER LA MIA PASSWORD DI DISNEY PLUS - manchesenzoscus : oh ma vedete voi se mio padre mi deve scroccare disney plus che pago io - gnomarmata : okay raga petizione per obbligare la mia migliore amica a darmi disney plus - harryssvans : @lukexcherry certooo, però dobbiamo vedere come perché io non ho disney plus - TwitGinger : Simpson: The Good, The Bad and the #Loki arriva su Disney Plus! Ecco tutto quello che c'è da sapere per vederlo in… -