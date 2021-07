Dalla Francia, Mbappé prende tempo e il rinnovo slitta (Di giovedì 1 luglio 2021) Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de L’Equipe, l’attaccante Kylian Mbappé, avrebbe comunicato ad alcuni membri della dirigenza del PSG di non voler prolungare, almeno per il momento, la sua permanenza. Ha però garantito di voler rispettare il suo ultimo anno di contratto con la squadra parigina. Foto: Profilo Twitter PSG Traduzione: “Mbappé: una stagione e poi andrà via? Al momento l’attaccante internazionale non conta di prolungare il suo contratto, dovrà però giocare anche nella prossima stagione al PSG“ L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de L’Equipe, l’attaccante Kylian, avrebbe comunicato ad alcuni membri della dirigenza del PSG di non voler prolungare, almeno per il momento, la sua permanenza. Ha però garantito di voler rispettare il suo ultimo anno di contratto con la squadra parigina. Foto: Profilo Twitter PSG Traduzione: “: una stagione e poi andrà via? Al momento l’attaccante internazionale non conta di prolungare il suo contratto, dovrà però giocare anche nella prossima stagione al PSG“ L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

