Da innovazione a inclusione | 6 progetti per rafforzare la sanità

Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute) - Deciso rafforzamento del ruolo dell'innovazione; equità? di accesso alle cure; sviluppo di percorsi innovativi tra università, settore pubblico e privato; modernizzazione delle strutture e conseguente formazione degli operatori; migliore prevenzione e assistenza sul territorio; maggiore integrazione fra servizi sanitari e sociali. Sono queste le priorità intorno alle quali costruire il futuro della salute in Italia. Le hanno individuate i partecipanti ad "Agorà", appuntamento promosso da Novartis e Culture nell'ambito del progetto sociale e partecipativo 'La salute in movimento', che si è svolto questa mattina presso il Maxxi di Roma.

