(Di giovedì 1 luglio 2021) EMBED START Image {id: "editor 0"} epa09089700 Medical staff takes care of a- 19 patient at the intensive care unit of the University Hospital in Essen, Germany, 22 March 2021. The University ...

Advertising

fisco24_info : Covid: Marsh, 10,8 mln per sinistri sanità pubblica in 2020: Report Medmal, durante pandemia 227 sinistri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marsh

ANSA Nuova Europa

...dodicesimo Medmal report di, leader nell'intermediazione assicurativa. Secondo quanto riporta il report, per via della pandemia si e' registrato un balzo del numero di sinistri legati al......provvidenziale visto lo slittamento di un altro mese della revoca delle restrizioni anti -...del XVIII secolo con montatura in bronzo dorato in vendita per 250.000 sterline da Carter& Co .;...Secondo un nuovo report di Marsh il rischio clinico rappresenta oltre i due terzi dei sinistri per malpractice nel settore della sanità pubblica italiana ...EMBED START Image {id: "editor_0"} epa09089700 Medical staff takes care of a COVID-19 patient at the intensive care unit of the University Hospital in Essen, Germany, 22 March 2021. (ANSA) ...