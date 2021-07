Cliente di un bar pronuncia insulti razzisti, campione di MMA lo stende con un pugno (Di giovedì 1 luglio 2021) . Joe Schilling, combattente di MMA, dopo aver sopportato per un po’ gli insulti razzisti che un uomo rivolgeva alle cameriere del locale gli ha sferrato una raffica di pugni mettendolo al tappeto. Non poteva andare peggio a Justin Balboa, l’avventore di un bar di Fort Lauderdale, in Florida, che qualche giorno fa ha avuto la “brillante” idea di ubriacarsi e pronunciare degli insulti razzisti nei confronti di un altro Cliente: quest’ultimo, infatti, non era uno qualunque bensì Joe Schilling, combattente di MMA che dopo aver sopportato per un po’ gli improperi che gli venivano rivolti ha ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 1 luglio 2021) . Joe Schilling, combattente di MMA, dopo aver sopportato per un po’ gliche un uomo rivolgeva alle cameriere del locale gli ha sferrato una raffica di pugni mettendolo al tappeto. Non poteva andare peggio a Justin Balboa, l’avventore di un bar di Fort Lauderdale, in Florida, che qualche giorno fa ha avuto la “brillante” idea di ubriacarsi ere deglinei confronti di un altro: quest’ultimo, infatti, non era uno qualunque bensì Joe Schilling, combattente di MMA che dopo aver sopportato per un po’ gli improperi che gli venivano rivolti ha ...

