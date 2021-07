CHEOPS studia per caso Nu2 Lupi d

(Di giovedì 1 luglio 2021) Durante l'esplorazione di due esopianeti in un luminoso sistema stellare vicino, il satellitedell'ESA ha inaspettatamente visto il terzo pianeta passare davanti la sua stella madre. Un transito che ha svelato dettagli unici, dicono gli astronomi.

In futuro, con, si potranno addirittura cercare anelli o lune intorno a questo pianeta. "Proprio perché questi esopianeti sono così rari da scoprire con questa tecnica, quelli conosciuti fino ...Quando si dice "non c'è due senza tre". Mentre studiava due esopianeti intorno a una stella brillante non lontana da noi, il satellite Cheops dell'Esa ha individuato il terzo pianeta del sistema mentr ...Il satellite Cheops dell'ESA ha scoperto un esopianeto mentre transitava davanti alla sua stella rivelando preziosi dettagli ...