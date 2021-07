Alex Belli e Delia Duran si sono detti sì nel Comasco

(Di giovedì 1 luglio 2021) 'Ci siamosì dove tutto è iniziato due anni e mezzo fa'.sigiurati amore eterno in una cerimonia intima nelnella torre della Tenuta de l'Annunziata. Il ...

'Ci siamo detti sì dove tutto è iniziato due anni e mezzo fa'.e Delia Duran si sono giurati amore eterno in una cerimonia intima nel Comasco nella torre della Tenuta de l'Annunziata. Il settimanale 'Chi' pubblica gli scatti del matrimonio: dall'arrivo ...e Delia Duran si sono sposati con un matrimonio da favola: la location è stata la stessa che, 3 anni fa, li ha fatti innamorare. Fiori d'arancio pere Delia Duran. I due ...Delia Duran e Alex Belli si sono sposati in gran segreto sabato 26 giugno ma solo nelle ultime ore hanno condiviso alcune foto dell’esclusiva cerimonia ...“Ci siamo detti sì dove tutto è iniziato due anni e mezzo fa”. Alex Belli e Delia Duran si sono giurati amore eterno in una cerimonia intima nel Comasco nella torre della Tenuta de l’Annunziata. Il se ...