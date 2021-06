Wimbledon 2021: Sonego domina Sousa e aspetta Galan al secondo turno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lorenzo Sonego ha sconfitto Pedro Sousa per 6-2, 7-5, 6-0, al termine del match valido per il primo turno di Wimbledon 2021. Il tennista italiano ha dominato l’incontro in lungo e in largo, usufruendo dell’efficacia della sua prima di servizio e del suo dritto devastante. Rendimento positivo del torinese anche per quanto concerne il rovescio, soprattutto in fase di contenimento e variazione, senza disdegnare talvolta accelerazioni vincenti o favorevoli per la chiusura dello scambio. Dopo un prolungato black-out durante il secondo parziale, Sonego ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lorenzoha sconfitto Pedroper 6-2, 7-5, 6-0, al termine del match valido per il primodi. Il tennista italiano hato l’incontro in lungo e in largo, usufruendo dell’efficacia della sua prima di servizio e del suo dritto devastante. Rendimento positivo del torinese anche per quanto concerne il rovescio, soprattutto in fase di contenimento e variazione, senza disdegnare talvolta accelerazioni vincenti o favorevoli per la chiusura dello scambio. Dopo un prolungato black-out durante ilparziale,ha ...

