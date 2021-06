Trezeguet lascia la Juve: non sarà più Brand Ambassador (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si conclude oggi l’esperienza dell’ex attaccante David Trezeguet come Brand Ambassador della Juventus. Lo ha annunciato lo stesso club bianconero, attraverso un comunicato nel quale ringrazia l’ex calciatore per questi anni. «Anni di gol, esultanze, grandi giocate e trionfi sul campo da gioco. Poi, la voglia di scendere di nuovo in campo, da Presidente delle L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si conclude oggi l’esperienza dell’ex attaccante Davidcomedellantus. Lo ha annunciato lo stesso club bianconero, attraverso un comunicato nel quale ringrazia l’ex calciatore per questi anni. «Anni di gol, esultanze, grandi giocate e trionfi sul campo da gioco. Poi, la voglia di scendere di nuovo in campo, da Presidente delle L'articolo

