Torna la quattordicesima a luglio per 3 mln di pensionati anziani (Di mercoledì 30 giugno 2021) Taranto. Con una circolare del 24 giugno, l’INPS ha comunicato che con la rata di luglio verrà corrisposta, agli aventi diritto, la quattordicesima mensilità. Sono circa 3 milioni i pensionati Italiani con un assegno mensile inferiore ai mille euro che ne trarranno beneficio. Si tratta di un sostegno che spetta ai pensionati Inps della gestione privata e della gestione spettacolo e sport e ai pensionati della gestione pubblica con un’età pari o superiore a 64 anni in presenza di determinati requisiti reddituali, e con un importo variabile a seconda ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 30 giugno 2021) Taranto. Con una circolare del 24 giugno, l’INPS ha comunicato che con la rata diverrà corrisposta, agli aventi diritto, lamensilità. Sono circa 3 milioni iItaliani con un assegno mensile inferiore ai mille euro che ne trarranno beneficio. Si tratta di un sostegno che spetta aiInps della gestione privata e della gestione spettacolo e sport e aidella gestione pubblica con un’età pari o superiore a 64 anni in presenza di determinati requisiti reddituali, e con un importo variabile a seconda ...

