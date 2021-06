Record di caldo in Canada, superati i 49,5 gradi. Decine di morti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Record storico per il caldo in Canada. La città di Lyttom, nella Columbia britannica ha raggiunto la temperatura più alta mai registrata finora, 49,5 gradi Celsius pari a 121 gradi Fahrenheit. In ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021)storico per ilin. La città di Lyttom, nella Columbia britannica ha raggiunto la temperatura più alta mai registrata finora, 49,5Celsius pari a 121Fahrenheit. In ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina. Il tuffo in un giardino di Coquitlam, in… - Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - repubblica : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina - Roky99760738 : RT @serenel14278447: Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina - cjmimun : Almeno 233 persone sono morte a causa del caldo record che sta tormentando il Canada da venerdi'. -