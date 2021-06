Pugno in faccia al carabiniere e fuga da brividi sulla Jaguar: due arrestati, sospeso il reddito di cittadinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) SASSOFELTRIO - Pugno in faccia al carabiniere e precipitosa fuga a cavallo tra Marche e Romagna : ma finiscono arrestati e senza il reddito di cittadinanza . Protagonisti un 27enne ed un 31enne ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 30 giugno 2021) SASSOFELTRIO -inale precipitosaa cavallo tra Marche e Romagna : ma finisconoe senza ildi. Protagonisti un 27enne ed un 31enne ...

