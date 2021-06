Parrini (Pd): “Stop ai transfughi in Parlamento. Oltre 200 cambi di casacca in questa legislatura, così si calpesta la sovranità dei cittadini” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Fabio Cimaglia/LaPresse LaPresse/Fabio Cimaglia Parrini (Pd): “Stop ai transfughi in Parlamento. Oltre 200 cambi di casacca in questa legislatura, così si calpesta la sovranità dei cittadini. Non vogliamo ripristinare il mandato imperativo ma creare un deterrente” Dario Parrini, senatore del Pd, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Fabio Cimaglia/LaPresse LaPresse/Fabio Cimaglia(Pd): “aiin200diinsiladei. Non vogliamo ripristinare il mandato imperativo ma creare un deterrente” Dario, senatore del Pd, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore ...

Advertising

Agenpress : Parrini (PD): 'Stop ai transfughi in Parlamento. Oltre 200 cambi di casacca in questa legislatura'… - TV7Benevento : Riforme: Parrini, 'stop ai transfughi, chi lascia gruppo va tra non iscritti'... - AgenziaOpinione : RADIO CUSANO CAMPUS * PARRINI (PD): « STOP AI TRANSFUGHI IN PARLAMENTO, CHI LASCIA IL PROPRIO GRUPPO NON PASSA AL M… -