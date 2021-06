Advertising

TV7Benevento : Omofobia: De Petris, ‘si riparte dal testo base della legge’... -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Petris

SardiniaPost

... il leghista Andrea Ostellari, i capigruppo Anna Maria Bernini di Fi, Davide Faraone di Iv, Simona Malpezzi del Pd, Massimiliano Romeo della Lega, Loredana Dedi Leu e Andrea Cioffi di M5S, in ...'Draghi - prosegue la De- ha fatto benissimo anche segnalare che è il Parlamento e non il ...- Pd - Leu e Italia Viva chiedono di portare in Aula il disegno di legge di contrasto all'. ...Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “Si riparte dal testo base del Ddl Zan”. Lo ha detto Loredana De Petris al termine della riunione del tavolo al Senato sul Ddl Zan.Sono bastati due minuti e poche parole a Mario Draghi per replicare all’attacco portato dal Vaticano al ddl Zan: «Il nostro è uno Stato laico, non uno Stato confessionale», ricorda il premier parlando ...