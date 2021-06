(Di mercoledì 30 giugno 2021) Unocoordinato dall’Università di Torino ha valutato glidel flupyradifurone, un pesticida di nuova generazione, considerato “sicuro per le api“. Questo fitofarmaco comprometterebbe non solo la sopravvivenza, ma il comportamento delle api,a bassi livelli di contaminazione. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista del gruppo Nature, chiamata Communications Biology, condotto da un team di ricercatori coordinato da Simone Tosi ricercatore del dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari dell’Università di Torino, che ha svolto un ampio esperimento ...

... proprio perché i nostri risultati sollevano preoccupazioni sull'impatto cronico dei... Uno studio rivela gli "hotspot" globali da cui potrebbero emergerecoronavirus Cocktail per i ...fiori , casette per rifugiarsi , e una diversa consapevolezza . Proteggere loro per salvare ... causata dall'agricoltura intensiva, daie dai cambiamenti climatici . In Europa gli ...Lo studio, coordinato dall'Università di Torino, ha esaminato gli effetti a lungo termine del flupyradifurone, pesticida di nuova generazione ...Un team di ricercatori dell’Università di Torino, ha svolto un ampio esperimento internazionale su più sottospecie di api ...