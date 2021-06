Mass Effect: Corsair doveva essere un simulatore spaziale in prima persona per Nintendo DS (Di mercoledì 30 giugno 2021) Uno spin-off di Mass Effect per Nintendo DS che avrebbe portato i giocatori a esplorare la galassia come un pirata spaziale era in fase di sviluppo presso BioWare, secondo una nuova intervista con l'ex BioWare, Mark Darrah. "Avresti avuto una nave, saresti stato indipendente, più simile ad Han Solo", ha detto Darrah in una nuova intervista con MinnMax. "Avresti potuto volare in giro, raccogliere merci, esplorare e vendere informazioni all'Alleanza umana." Il gioco si sarebbe svolto in una parte della galassia di Mass Effect meno esplorata, qualcosa che suona simile all'idea dell'Outer Rim ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Uno spin-off diperDS che avrebbe portato i giocatori a esplorare la galassia come un pirataera in fase di sviluppo presso BioWare, secondo una nuova intervista con l'ex BioWare, Mark Darrah. "Avresti avuto una nave, saresti stato indipendente, più simile ad Han Solo", ha detto Darrah in una nuova intervista con MinnMax. "Avresti potuto volare in giro, raccogliere merci, esplorare e vendere informazioni all'Alleanza umana." Il gioco si sarebbe svolto in una parte della galassia dimeno esplorata, qualcosa che suona simile all'idea dell'Outer Rim ...

