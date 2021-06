L’OMS rimuove silenziosamente dal suo sito web la sezione in cui si sconsiglia la vaccinazione ai bambini (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha aggiornato silenziosamente il proprio sito Web martedì 22 di giugno, la rimozione riguarda una sezione in cui affermava: “I bambini non dovrebbero essere vaccinati per il momento.” L’ ultima acquisizione dell’archivio sulla Wayback Machine dai 22 di giugno mostra la frase prima di essere rimossa, ed ulteriori informazioni sul fatto che non ci sono “ ancora abbastanza prove sull’uso di vaccini contro il COVID-19 nei bambini che consentano di formulare raccomandazioni sul loro utilizzo contro il COVID-19”. Fonte: Organizzazione mondiale della sanità ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha aggiornatoil proprioWeb martedì 22 di giugno, la rimozione riguarda unain cui affermava: “Inon dovrebbero essere vaccinati per il momento.” L’ ultima acquisizione dell’archivio sulla Wayback Machine dai 22 di giugno mostra la frase prima di essere rimossa, ed ulteriori informazioni sul fatto che non ci sono “ ancora abbastanza prove sull’uso di vaccini contro il COVID-19 neiche consentano di formulare raccomandazioni sul loro utilizzo contro il COVID-19”. Fonte: Organizzazione mondiale della sanità ...

