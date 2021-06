LIVE Tour de France 2021, cronometro in DIRETTA: Cattaneo vola al comando in attesa di Kung! (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Questa la classifica provvisoria al traguardo: 1 Cattaneo Mattia 32.55,12 49.577 2 BJERG Mikkel 33.01,05 49.428 3 CORT Magnus 33.07,21 49.275 4 BISSEGGER Stefan 33.22,14 48.908 5 POWLESS Neilson 33.40,62 48.460 6 DURBRIDGE Luke 33.42,40 48.418 7 PEREZ Anthony 33.42,97 48.404 8 FRAILE Omar 33.46,17 48.328 9 WALSCHEID Max 33.49,27 48.254 10 SWEENY Harry 33.53,95 48.143 15.55 Powless chiude in quinta posizione a ben 45 secondi da Mattia Cattaneo. Aveva illuso una partenza garibaldina dello statunitense. 15.54 Sta andando a tutta Stefan Kung per andare a prendersi questa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.56 Questa la classifica provvisoria al traguardo: 1Mattia 32.55,12 49.577 2 BJERG Mikkel 33.01,05 49.428 3 CORT Magnus 33.07,21 49.275 4 BISSEGGER Stefan 33.22,14 48.908 5 POWLESS Neilson 33.40,62 48.460 6 DURBRIDGE Luke 33.42,40 48.418 7 PEREZ Anthony 33.42,97 48.404 8 FRAILE Omar 33.46,17 48.328 9 WALSCHEID Max 33.49,27 48.254 10 SWEENY Harry 33.53,95 48.143 15.55 Powless chiude in quinta posizione a ben 45 secondi da Mattia. Aveva illuso una partenza garibaldina dello statunitense. 15.54 Sta andando a tutta Stefan Kung per andare a prendersi questa ...

