LIVE Sonego-Sousa, Wimbledon 2021 in DIRETTA: comincia il cammino del portoghese (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50: cominciamo la DIRETTA di Sonego-Sousa. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Lorenzo Sonego-Pedro Sousa, valevole per il primo turno di Wimbledon 2021. Finalmente ci sarà l’esordio del piemontese ai Championships. La pioggia dei primi due giorni ha rivoluzionato il programma a Wimbledon, con il primo match del nativo di Torino che è slittato solo ad oggi. Ovviamente la speranza è che la pioggia lasci spazio al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50:mo ladi. Buongiorno e bentrovati alladel match Lorenzo-Pedro, valevole per il primo turno di. Finalmente ci sarà l’esordio del piemontese ai Championships. La pioggia dei primi due giorni ha rivoluzionato il programma a, con il primo match del nativo di Torino che è slittato solo ad oggi. Ovviamente la speranza è che la pioggia lasci spazio al ...

