Il silenzio sull'Inpgi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mi è capitato poche volte – perché l’argomento viene accuratamente oscurato da quei media solitamente assatanati per le pensioni degli altri – di leggere articoli come quello di Luciano Capone sull’Inpgi (Il Foglio, 26 giugno 2021), nel quale vengono evidenziati gli elementi di una crisi finanziaria difficilmente recuperabile. Ma i rappresentati della categoria, spalleggiati dalla Fnsi, continuano a rifiutare quell’approdo (nell’Inps) a cui altri fondi largamente deficitari hanno attraccato senza fare troppe storie, a partire dall’Inpdai (l’Istituto previdenziale dei dirigenti dell’industria) che nel 1993-1994 fu il “compagno di merende” ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mi è capitato poche volte – perché l’argomento viene accuratamente oscurato da quei media solitamente assatanati per le pensioni degli altri – di leggere articoli come quello di Luciano Capone(Il Foglio, 26 giugno 2021), nel quale vengono evidenziati gli elementi di una crisi finanziaria difficilmente recuperabile. Ma i rappresentati della categoria, spalleggiati dalla Fnsi, continuano a rifiutare quell’approdo (nell’Inps) a cui altri fondi largamente deficitari hanno attraccato senza fare troppe storie, a partire dall’Inpdai (l’Istituto previdenziale dei dirigenti dell’industria) che nel 1993-1994 fu il “compagno di merende” ...

