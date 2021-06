Droni turchi in Albania

Advertising

me_so_persa : RT @UIKIONLUS: Droni turchi bombardano vicino al campo di Serdestê sul monte #Sengal nel campo vivono ancora civili ezidi sfuggiti al genoc… - IsaSalis : RT @UIKIONLUS: @AramKocero da #Sengal #Kurdistan #Iraq Droni dello stato turco bombardano la zona di Serdestê sul monte Sengal. I droni… - Nelly01710574 : RT @UIKIONLUS: Droni turchi bombardano vicino al campo di Serdestê sul monte #Sengal nel campo vivono ancora civili ezidi sfuggiti al genoc… - manolo_loop : RT @UIKIONLUS: @AramKocero da #Sengal #Kurdistan #Iraq Droni dello stato turco bombardano la zona di Serdestê sul monte Sengal. I droni… - semprecontro : RT @UIKIONLUS: Droni turchi bombardano vicino al campo di Serdestê sul monte #Sengal nel campo vivono ancora civili ezidi sfuggiti al genoc… -

Ultime Notizie dalla rete : Droni turchi

Inside Over

Tirana, 30 giu 13:00 - L'Albania avrà presto a disposizione deidi ultima generazione, anche per scopi militari, sulla base di un contratto di acquisto...Tirana, 29 giu 18:49 - L'Albania avrà presto a disposizione deidi ultima generazione, anche per scopi militari, sulla base di un contratto di acquisto che sarebbe già concretizzato. E' quanto riferisce la stampa di Tirana citando il media turco "Yeni ...Il generale americano Miller avvisa i talebani: fermatevi o vi bombardiamo. E le milizie tribali scendono in campo per difendere i loro territori, complicando ...L'Albania avrà presto a disposizione dei droni turchi di ultima generazione, anche per scopi militari, sulla base di un contratto di ...