DAZN E YouTube Stringono Una Partnership Rivoluzionaria Per Portare La UEFA Women's Champions League Ai Tifosi Di Tutto Il Mondo, In Diretta E In Chiaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) · La UEFA ha scelto DAZN come partner globale per le prossime 4 stagioni e l'accordo storico con YouTube farà crescere lo sport rendendo disponibile la Champions League femminile a miliardi di persone in Tutto il Mondo · Grazie a DAZN i Tifosi potranno accedere a contenuti esclusivi e vivere una incredibile esperienza di visione. · DAZN, YouTube, e la UEFA delineano un accordo a lungo termine per Portare il calcio femminile a un livello superiore e presentano la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) · Laha sceltocome partner globale per le prossime 4 stagioni e l'accordo storico confarà crescere lo sport rendendo disponibile lafemminile a miliardi di persone inil· Grazie apotranno accedere a contenuti esclusivi e vivere una incredibile esperienza di visione. ·, e ladelineano un accordo a lungo termine peril calcio femminile a un livello superiore e presentano la ...

Advertising

gabbores : RT @armagio: DAZN trasmetterà la @UEFA Women's Champions League dal '21 al '25. Inoltre @dazngroup ha stretto una partnership con @YouTube… - andyolywomen : #UWCL in diretta e in chiaro sul canale #YouTube di @DAZN_IT - DAZN_IT : We all rise with more eyes ??? La UEFA Women’s Champions League 2021-2025 è su DAZN? Tutti i match delle stagioni 20… - PassioneCalc10 : RT @armagio: DAZN trasmetterà la @UEFA Women's Champions League dal '21 al '25. Inoltre @dazngroup ha stretto una partnership con @YouTube… - armagio : DAZN trasmetterà la @UEFA Women's Champions League dal '21 al '25. Inoltre @dazngroup ha stretto una partnership co… -