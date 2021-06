Crimi dice no al voto su Rousseau chiesto da Grillo: 'A questo punto non so se resto' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Vito Crimi ha postato su Facebook un messaggio durissimo, in cui ha detto no al voto su Rousseau per il Comitato direttivo - chiesto da Grillo - e a messo in dubbio la sua permanenza nel M5S. Quindi è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 giugno 2021) Vitoha postato su Facebook un messaggio durissimo, in cui ha detto no alsuper il Comitato direttivo -da- e a messo in dubbio la sua permanenza nel M5S. Quindi è ...

