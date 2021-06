Chi fra Bezos e Branson sarà il primo “paperone” nello spazio? (Di mercoledì 30 giugno 2021) Oltre che per la pandemia, il 2021 sarà ricordato come l’anno di inizio del turismo spaziale. Siamo, infatti, a poche settimane dai primi voli suborbitali con passeggeri. Negli anni ’60, all’inizio della “space race”, USA e U erano le due superpotenze in gara per arrivare primi nello spazio. Oggi, la competizione vede in campo due compagnie private: la Blue Origin e la Virgin Galactic. Anzi, dalle ultime dichiarazioni delle stesse compagnie, sembrerebbe che stia diventando sempre più una questione personale fra i fondatori delle due società, rispettivamente Jeff Bezos e Richard Branson. Poche settimane ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Oltre che per la pandemia, il 2021ricordato come l’anno di inizio del turismo spaziale. Siamo, infatti, a poche settimane dai primi voli suborbitali con passeggeri. Negli anni ’60, all’inizio della “space race”, USA e U erano le due superpotenze in gara per arrivare primi. Oggi, la competizione vede in campo due compagnie private: la Blue Origin e la Virgin Galactic. Anzi, dalle ultime dichiarazioni delle stesse compagnie, sembrerebbe che stia diventando sempre più una questione personale fra i fondatori delle due società, rispettivamente Jeffe Richard. Poche settimane ...

