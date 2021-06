Canada, caldo record, 49.5 gradi: decine di morti (Di mercoledì 30 giugno 2021) decine di morti, da venerdì scorso 134, soprattutto anziani, per l’ondata di caldo record, con punte fino a 49.5°, che sta investendo il Canada (Screen video)Non è solo il nostro Paese a essere nella morsa del caldo, anche dall’altra parte dell’Atlantico, nello specifico in Canada, sono alle prese con la canicola: il caldo record, con punte fino a 49.5 gradi, che investe il Canada sta causando, a differenza del Bel Paese, anche la morte di decine di persone, soprattutto fra gli anziani. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 giugno 2021)di, da venerdì scorso 134, soprattutto anziani, per l’ondata di, con punte fino a 49.5°, che sta investendo il(Screen video)Non è solo il nostro Paese a essere nella morsa del, anche dall’altra parte dell’Atlantico, nello specifico in, sono alle prese con la canicola: il, con punte fino a 49.5, che investe ilsta causando, a differenza del Bel Paese, anche la morte didi persone, soprattutto fra gli anziani. ...

GassmanGassmann : Oggi si è registrata la temperatura più alta mai registrata in Canada- 46,6 gradi centigradi, ed è solo l’inizio di… - Agenzia_Ansa : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina. Il tuffo in un giardino di Coquitlam, in… - repubblica : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Canada, ondata di caldo record: 49,5 gradi a Vancouver. LE FOTO - TeoloMassimo : RT @SkyTG24: Canada, ondata di caldo record: 49,5 gradi a Vancouver. LE FOTO -