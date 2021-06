Calciomercato Venezia, ecco Hasanbegovic fino al 2023 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Venezia - Il Venezia , in una nota societaria, ha ufficializzato che Mirza Hasanbegovic , attaccante di origine bosniaca, resterà in Veneto fino al 30 giugno 2023. Dopo aver giocato nell' AFC ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 giugno 2021)- Il, in una nota societaria, ha ufficializzato che Mirza, attaccante di origine bosniaca, resterà in Venetoal 30 giugno. Dopo aver giocato nell' AFC ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia Calciomercato Venezia, ecco Hasanbegovic fino al 2023 VENEZIA - Il Venezia , in una nota societaria, ha ufficializzato che Mirza Hasanbegovic , attaccante di origine bosniaca, resterà in Veneto fino al 30 giugno 2023. Dopo aver giocato nell' AFC Eskistuna , nell' AIK ...

Venturato saluta il Cittadella: 'La decisione più difficile. Sfiorato insieme il sogno, sarò sempre riconoscente' Dopo la finale di Venezia ho percepito che il mio percorso era arrivato al termine. Aver sfiorato per l'ennesima volta QUEL SOGNO mi ha ha fatto provare una sensazione di vuoto e per rispetto del ...

Calciomercato Venezia, ecco Jonathan Jorge Corriere dello Sport Benevento. Le prospettive di mercato cambiano in base alla categoria - I AM CALCIO ITALIA Dovesse essere riammesso in Serie A, il mercato del Benevento cambierebbe radicalmente rispetto a quello prospettato per la B: l'unica certezza ...

Gianluca Busio ha stregato le italiane Busio più vicino all'Italia. Il ragazzo ha talento e le idee molto chiare: "Vorrei arrivare in Italia dalla porta principale" pare abbia detto. E forse Gianluca Busio sarà accontentato. Lo statunitens ...

